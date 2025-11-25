李銘義：高市早苗惹禍　美表態沒要做支撐

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月25日電（記者 蔣繼平）針對中日關係緊張，美國國務院日前提到對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，其範圍包括釣魚台列嶼在內。屏東大學教育行政研究所副教授李銘義向中評社分析表示，美國的潛台詞是沒有要替高市早苗做支撐，並要求釣魚台不要有太多軍事衝突，否則美軍會被捲入。



李銘義，中山大學中山學術研究所社會科學博士，曾任韓國瑜主政高雄市期間的高市府研考會主委。



美國國務院副發言人皮戈特20日在X平台上表示，美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，其範圍包括釣魚台列嶼在內。他也表示，美國反對任何單方面用武力或威嚇來改變現狀的企圖，包括在台灣海峽、東海或南海。



李銘義表示，美國國務院說法是重申，美日確實有安保條約，範圍包含釣魚台、琉球、日本本島，可是沒有去討論到台灣。



李銘義表示，美國這樣的表示，反而是很清楚界定說台灣不在美日安保條約裡面，有這個作用，希望把事態的擴張性，限縮在美日安保界定的範圍內。換句話說，超過這範圍以外，高市早苗自己認知的台灣有事周邊有事，就不在美日安保裡面。



李銘義表示，高市早苗的問題是把論述講得太清楚。因此，美國這樣的說明有兩個好處，高市早苗自己惹的禍，美國不做後面的支撐，美國沒有去支持台灣有事日本有事符合集體自衛權的說法。