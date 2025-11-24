斥資百億反無人機系統針對大疆　藍促立專法

藍委馬文君（右）。（照片：國民黨團臉書） 中評社台北11月24日電／“行政院國土安全辦公室”與台軍方擬斥資新台幣百億採購反無人機系統，並要求該系統須具備“接管”功能且獨針對大陸製大疆無人機，但如此一來可能涉及民用空域及一般拍攝行為。中國國民黨籍“立委”馬文君24日表示，並不是以“國安”為名就可以恣意越權，應該設立專法。



根據“國土辦公室”日前透過“中科院”公布關鍵基礎設施無人機反制系統需求，除了要求必須引進以色列獨有的“接管”性能，也就是針對闖入特定空域的無人機，可以藉由駭客技術，強制接管、沒收；“國土辦公室”還進一步要求須破解大疆無人機獨有的OcuSync通訊協定技術。



媒體報導，馬文君今日出席國民黨團“投資美國4000億美元？打破黑箱！國會報告！”記者會，回應反無人機議題時表示，反制無人機的作為非常重要，尤其現在無人機是台灣重點發展的“國防”方向之一。



不過由於大疆是台灣市占率最高的產品，如果單單反制大疆，相當於未來軍警等政府單位可以不限時間地點就能遠距“接管”民眾飛行中的無人機。對此馬文君表示，台灣不是一個獨裁“國家”，今天如果動不動以“國安”為名，就可以接管民用無人機等民用財產，只要是大疆無人機，即使在民用空域就接管，這將涉及財產權、通訊自由、個人隱私、刑事蒐證界線等越權，在在顯示可能侵犯人民的權利。



馬文君說，她反對沒有設立專法，或是沒有設定任何條件之下，就接管人民財產，“這是獨裁國家才有的作為。”