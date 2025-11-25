AIT還要擴大？李銘義：可能考慮撤僑備案

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月25日電（記者 蔣繼平）美國學者葛來儀及前國防部官員王洛伶日前相繼在美國國會聽證會上建議擴大美國在台協會(AIT)編制以因應外交任務引起討論。屏東大學教育行政研究所副教授李銘義向中評社表示，官方說法都是需要辦公空間，但AIT已是美國第三大的駐外機構，一般都有撤僑備案，美國又不斷點出“2027攻台可能性”，兩年後的事先做安全準備也很合理。



李銘義，中山大學中山學術研究所社會科學博士，學術專長包括行政法學、憲政理論、國際關係、兩岸關係研究。曾任韓國瑜主政高雄市期間的高市府研考會主委。



美國學者葛來儀及前國防部官員王洛伶20日相繼在國會聽證會上建議擴大AIT編制，以因應外交任務。王洛伶更提到AIT空間已達極限，不夠容納安全人員，國務院應考慮增設第2或第3處設施，她也呼籲立即任命懸缺多月的AIT主席。



根據相關資料，AIT於2018年在內湖落成的新館占地6.5公頃，當時已正式超越位於北京的美國駐中國大使館，成為全球美國第3大的美國半官方駐外機構。這也讓AIT成為繼美國駐黎巴嫩大使館後，業務量與機構面積不成正比的美國駐外機構之一。



根據AIT網頁，位於內湖的美國在台協會台北辦事處共有超過550名職員，分屬政治組、經濟組、文化新聞組、商務組及領事組等。AIT在高雄也設有分處，負責當地商業推廣、旅遊服務和新聞文化工作。



李銘義表示，據他了解，AIT信義路舊址可容納400人，但因AIT來台很多，駐華人數有600多人，足足多了1.5倍，因現有內湖新館空間不夠，甚至每個人分得辦公空間比舊址還擠，所以需要新的辦公空間，目前有看中隔壁一塊可以相連的公有地。

