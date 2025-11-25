中評關注：盧秀燕迴避兩岸　爭議只會更多

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台中11月25日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕24日針對藍委擬提案修《“國籍法”》保障陸籍配參政權，不表態是否支持，只說尊重“立委”職權，但對於其個人立場，則在民進黨議員的輪番質詢下，脫口說“民代持有的‘國籍’就是‘中華民國’，不論中國、美國、日本或任何國家都不應該”。盧秀燕向來以“不沾鍋”路線聞名，但越保持距離，關鍵時刻就越容易出錯，使她個人與藍營陷入尷尬處境。



民進黨政府以《“國籍法”》打壓陸籍配偶在台參政權，要求陸配參政須放棄中華人民共和國國籍，此舉無視《兩岸人民關係條例》，目的在於變相切割兩岸關係，某種程度是“台獨法理化”的起手式。



針對民進黨的手段，國民黨“立法院”黨團20日召開記者會聲援陸配參政，並將研議修《“國籍法”》“防小人條款”，讓陸籍配偶參政權不受“國籍法”規範，並欲將陸配入籍年限由6年縮短成4年。



此議題攸關兩岸關係，盧秀燕被視為藍營角逐2028大選的可能人選，其態度備受關注，11月24日在市議會備詢時，被民進黨籍市議員連番追問，她上午初答詢時稱，“一定要是“中華民國”國籍才能服務公職”，下午又被要求進一步表明立場，則脫口說出，“民代持有的‘國籍’就是‘中華民國’，不論中國、美國、日本或任何國家都不應該”。



盧秀燕就任市長以來，盡量迴避敏感的政治議題，尤其是兩岸關係方面，這次卻在議場答詢時語出“華獨”言論，形同否定同黨“立委”的修法，也與中國國民黨立場相左，甚至是違背“中華民國憲法”。