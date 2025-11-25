賴稱台灣人有錢有閒　黃敬平：不知民間疾苦

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月25日電（記者 盧誠輝）賴清德近日受訪指稱，“台灣人有錢又有閒，可以買演唱會票追星”，引發議論。中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，賴類似讓人錯愕的發言已經不是第一次，從過去當“行政院長”開始就不斷有類似的言論出現，由此便可看出賴根本不知民間疾苦。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



賴清德22日受訪時主動提到，“大家有沒有注意到，TWICE(韓國當紅女團)的周子瑜要回來囉。大家有沒有看到，這幾年韓國的天團像BLACKPINK，已經來回好幾趟了，香港的巨星、台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎，這表示台灣經濟進步，許多人不僅有錢，而且又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞，這代表了台灣這幾年來經濟的進步。”



黃敬平認為，賴清德這番話擺明就是在蹭韓國女團BLACKPINK和TWICE的流量而已，政治人物若總是故意要跟演藝圈或體育圈沾上邊，只會讓人覺得噁心而已。



黃敬平提到，賴清德過去當“行政院長”的時候，就曾多次有過類似發言，一下說照服員月領新台幣3萬“薪水可當作做功德”，因此被譏諷是“功德院院長”，一下又說“香蕉可帶皮水煮後沾醬油吃”，賴的發言經常會讓人感到相當錯愕，無法理解賴為何會說出這些蠢話？



他說，賴清德執政後仍不改作風，前陣子最經典的例子就是在所謂的“團結十講”第四講中，竟跟台下聽眾一搭一唱認為普發現金1萬元“買菜就用掉了”，再加上最近的“台灣人有錢又有閒”發言，由此便可看出賴的腦袋裡根本就是皇帝思維。