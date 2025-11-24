國民黨批劉世芳蓄意挑動兩岸　立即下台負責

國民黨痛批劉世芳刻意挑動兩岸神經，會讓台灣有事。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月24日電（記者 張嘉文）“內政部長”劉世芳24日在“立法院”答詢時稱“‘中華民國’以外的外國國籍當然包含中華人民共和國”，以及“若大陸不是外國，就等於承認台灣是中國一部分”等語。中國國民黨發出新聞稿痛批，劉此舉完全違反《“中華民國憲法”增修條文》與《兩岸人民關係條例》，屬蓄意挑動兩岸敏感議題的政治操作。



國民黨強調，這是典型製造事端、刻意搞事，會讓台灣陷入更大風險。這種背叛“憲法”的行徑，劉世芳應立即下台負責。



國民黨指出，依《“中華民國憲法”增修條文》第十一條明定，“自由地區與大陸地區間人民權利義務之規範，應以法律為之”。因此，兩岸關係本質上屬“國家尚未統一前之特殊關係”，而非民進黨所暗示的“兩國關係”。劉世芳的說法，等同否定“憲法”所建立的兩岸架構，形同將“中華民國憲政”體制踩在腳下。



國民黨表示，劉世芳把“國籍法”中的“外國”任意延伸至中華人民共和國，完全漠視《兩岸人民關係條例》所規定的“大陸地區人民”特殊法律地位。多位學者皆明確指出，陸配與大陸地區人民之身份“不適用外國人法制”，“內政部長”不應政治解讀法律。行政官員若以政治立場凌駕法律，就是破壞法治根本。



國民黨強調，劉世芳以“若大陸不是外國，就承認台灣是中國一部分”做為主張基礎，是毫無法律基礎的煽動語言。這不僅無助民眾理解法律，更錯誤引導社會走向對立。以政治語言取代法律論述，真正讓台灣“出事”。



國民黨質疑，劉世芳的行徑，就是在製造事端、刻意搞事，讓台灣出事。民進黨政府一邊高喊維持現狀，一邊卻在行政層級偷渡“兩國論”，是破壞現狀的最大元兇。國民黨認為，踐踏“憲法”者無資格擔任“內政部長”，身為主管戶籍、“國籍”、人民權利義務的“內政部長”，卻公然曲解“憲法”與相關法律，已喪失行政中立與職務正當性。