中評關注：綠強推大陸等於外國　陸配被祭旗

劉世芳。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月24日電（記者 張嘉文）民進黨政府近日透過“內政部長”劉世芳在“立院”答詢，再度將“兩國論”推到第一線。從綠委接連作球質詢，劉世芳順勢表態的節奏來看，這似乎是一次有布局、有目的的政治操作，透過指稱“中國大陸是外國”、陸配適用《“國籍法”》，包裝成“主權”定位的重大論述戰。



綠營這樣的操作手法並不陌生，民進黨過去在兩岸議題上，常以某個行政或社會議題為切入口，再逐步導向他們想要塑造的風向。這次劉世芳一再將陸配適用國籍法的問題搬上檯面，且立場十分強硬，24日甚至在綠委做球下，直接將大陸定義為外國，形成一套完整話術，稱如果大陸不是外國，就是承認台灣是中國一部分。



這種試圖以行政手段改變“憲法”“主權”定位的做法，目的是要讓社會逐步接受“大陸等於外國”、“兩岸等於兩國”，藉由不斷重覆敘述，成為民眾的直接印象。



惟這樣的論述將帶來兩個後座力。第一，是對中國國民黨的政治壓縮，綠營若成功讓“大陸等於外國”，“兩岸談和解就等於向敵人投降”成為社會主流民意，國民黨在兩岸論述上將完全失去立足點。藍營若主張交流，會被貼上“對敵妥協”標籤，但若跟著綠營屁股走，又喪失自身主張，只能永遠被民進黨壓著打。到最後，國民黨不僅失去兩岸議題上的差異性，甚至連爭取選票的空間都會被壓縮殆盡。



第二層後果則是結構性問題，如果綠營將大陸定義為“外國”，等同把《“中華民國憲法”增修條文》與《兩岸人民關係條例》架空，這個動作若持續放大，兩岸原本“尚未統一前之特殊關係”的法理基礎將被侵蝕。今天是陸配變成焦點，接下來就是從事兩岸交流各種活動的團體或個人被限制。



綠營口頭上強調“維持現狀”，但行政官員卻屢屢透過個案操作，推動“兩國論常態化”。長期下來，兩岸緊張只會升高，而台灣內部也會更加撕裂。