謝龍介：台灣一味往美國靠會失去靈活籌碼

藍委謝龍介接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月25日電（記者 張嘉文）針對中美領導人觸及台灣議題，中國國民黨籍“立委”謝龍介今天表示，顯然國際形勢在改變，中美之間要建立大範圍的共管風險，包括經濟、政治和軍事上的風險，這趨勢越來越明顯。台灣如果一味往美國靠，當然就會失去靈活的籌碼。



謝龍介說，民進黨的執政雖然離不開美國這個系統，也一直在擴大跟美國的合作，但適度對中國大陸遞出橄欖枝，開啟交流大門，或至少開啟一扇窗，他認為會得到美國更多的回饋。



習近平和特朗普24日進行通話，特朗普隨後在社群平台發文表示，雙方進行了一次“極其良好的電話交流”，文中未提及談到台灣，但陸官媒新華社表示，習表達了台灣回歸中國大陸是戰後國際秩序的重要部分，而特朗普在通話中表達“理解台灣問題對中國大陸的重要性”。



謝龍介今天在“立法院”受訪時對此表示，賴清德勢必覺得很無奈，因為台灣對美國老大哥這麼好，但特朗普都不幫我們講一些話。而顯然國際形勢在改變，中美有意還要建立一個大範圍的共管風險，包括經濟、政治和軍事都在內。



謝龍介說，如果民進黨的執政只一味靠向美國，那就限縮了我們更多對外交流的空間，他建議賴清德，在這時候，適度對中國大陸遞出橄欖枝，至少開一扇窗，才能得到美國更多的回饋。



至於傳出美國有意讓台灣出資，升級菲律賓的軍事基地，謝龍介說，真的差不多就好，美國要啃肉至少也留點骨頭。如果領導人真同意拿我們的血汗錢幫菲律賓做建設，人民會用選票進行制裁。