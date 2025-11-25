秋鬥將登場　黃德北：下架民進黨、賴清德

2025秋鬥鬥陣團體召開記者會，公布30日舉辦遊行路線及口號。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北11月25日電（記者 黃偕華）2025秋鬥鬥陣團體25日上午在府前凱達格蘭大道召開記者會，公布30日將舉行“反 Lie 求真！反戰求生！”“工農聯合救台灣！”大遊行。召集人、左翼聯盟秘書長黃德北表示，台灣現在充斥綠色恐怖氛圍，一片謊言，秋鬥的訴求是要下架民進黨、下架賴清德。



秋鬥將邀請中國國民黨、台灣民眾黨主席參加遊行，呼籲兩大在野黨負起監督之責，將台灣帶向和平發展、公平正義的道路，共同為台灣人民的生活與尊嚴奮鬥。



黃德北曾任教世新大學社會發展研究所，他表示，台灣的綠色恐怖氛圍在今年3月賴清德主持“國安”高層會議，提五大“國安”統戰威脅及十七項因應策略時達到最高峰，這種政治肅殺氣氛，讓越來越多人感到受不了。



黃德北表示，透過陸配“亞亞”案，反對賴清德措施，大家站出來捍衛台灣的民主法治。賴清德為了維持他的政黨利益，不斷的向美國示好，出賣台灣人民權益、掏空台灣，所以遊行的另外一個訴求是反戰求生，不希望台灣在賴清德的領導下，最後走向戰爭，也反對向美國無限的、無條件的採購沒有必要的裝備，讓大量的軍備，排擠社會福利、教育等各種預算支出。



黃德北表示，秋鬥的訴求是要下架民進黨、下架賴清德，除了號召台灣的民眾都站出來之外，也邀請國民黨跟民眾黨的黨主席，並且在今年秋鬥結束以後，會舉辦幾場秋鬥論壇，希望透過深入的論壇、網路的傳播，讓台灣的社會更瞭解，目前所面臨到的種種的困境。