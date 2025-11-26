台擬砸百億反制大疆無人機　張延廷：效果差

前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）台官方擬斥資上百億元新台幣採購反無人機系統，要求具備以色列式“接管”能力，能強制駭入、沒收闖入空域的無人機，並鎖定破解大陸大疆（DJI）OcuSync通訊協定。前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪分析，反制系統雖可干擾無人機，但範圍與效果有限，恐難全面防禦，更可能造成自家電子系統干擾，應審慎評估利弊。



“行政院國土安全辦公室”與“國防部”準備斥資百億元以上採購反無人機系統，要求必須引進以色列獨有的“接管”性能，能針對闖入特定空域的無人機，藉由駭客技術，強制接管、沒收。“國土辦”日前透過“中科院”公布關鍵基礎設施無人機反制系統需求，還進一步要求廠商，須針對大疆無人機獨有的OcuSync通訊協定技術進行破解。



張延廷指出，大疆無人機在全球市場占有率極高，美國司法、環保、森林管理及警政單位都採用，主因價格僅美製同級機的3分之1，具高度競爭力。台灣若採購反制系統，最大問題在於數量與效能限制。戰場範圍太大，不可能每個單位都配備反無人機裝置，這樣不但成本驚人，還會導致電磁環境過於複雜，互相干擾。



張延廷，1960年生於台南，籍貫山東，政戰學校（現“國防大學政治作戰學院”）政治系研究所博士，是台灣首位現役即具有正教授資格的空軍將領。歷任空軍副司令、空軍司令部政戰主任、參謀本部情報參謀次長、空軍官校校長、空軍航院校長等職。現為中國國民黨台北市黨部副主委。



他說，目前反無人機系統的干擾距離僅約1至200公尺，屬短距離干擾，無法應付遠距滲透。一旦大陸大量出動無人機群攻擊，台灣不可能用幾百具干擾器全面防禦。此外，這類干擾屬“軟殺”系統，只能迫使無人機返航，無法摧毀或癱瘓敵方控制。對方沒損失，但台灣要不斷干擾，反而可能讓自己通訊與指管系統陷入混亂。



張延廷向中評社指出，若干擾頻率密集，恐影響己方通訊、偵搜、導航及戰場管制。無人機飛過來就干擾，結果是敵我皆亂，通訊癱瘓，這類系統非萬靈丹，必須整體戰術整合運用。



至於新型光纖無人機更不受電波干擾，張延廷說，現在有光纖連接的無人機，不吃干擾訊號，這又是一大挑戰。他建議，反制策略不能單靠電子干擾，應結合雷射、實體攔截、AI識別等多元技術，建立完整防護網。