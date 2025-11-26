張延廷：中日難化解歷史仇怨　台應冷靜看局

前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）日本首相高市早苗日前以“台灣有事可能構成日本存亡危機”的答詢引爆外交風暴，中國大陸海事局更於黃海南部發布實彈射擊警告。前台灣空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪分析，中日間歷史仇恨根深蒂固，難以化解；此次軍演是中國大陸展示國力與主權的手段之一，日本恐難退讓，而台灣應冷靜以對，避免捲入對抗。



高市早苗以“台灣有事可能構成日本存亡危機”的答詢引爆外交風暴，中國大陸官方連日發動密集“文攻”反擊之際，也在軍事上以“武嚇”同步升高施壓。大陸海事局昨晚再度發布航行警告，宣布18日起至25日，每天上午8點至晚間6點在黃海“南部”部分海域實施實彈射擊，期間禁止船舶進入，而該射擊區距離日本九州僅約900公里。



張延廷表示，中日關係的矛盾本質在於歷史問題，自1894年甲午戰爭至1937年全面抗戰，雙方百年來積怨深重。二戰時德國願意認錯、道歉、賠償；但日本不認錯、不道歉、不賠償，矛盾根源就在這裡。他指出，如今中國崛起、國力強盛，自然會在歷史情結下尋求重新定位，而軍演只是手段之一。



張延廷，生於台南，籍貫山東，政戰學校（現“國防大學”政治作戰學院）政治系研究所博士，是台灣首位現役即具有正教授資格的空軍將領。歷任空軍副司令、空軍司令部政戰主任、參謀本部情報參謀次長、空軍官校校長、空軍航院校長等職。現為中國國民黨台北市黨部副主委。



他分析，中國大陸這次在黃海進行實彈射擊，距離日本九州僅約900公里，並非單純演練，而是警告意味濃厚，同時結合外交與軍事施壓。大陸透過釣魚台議題、海空巡航等方式，逐步實施“平面化維權”，目的在穩定主權聲索並向日本傳遞明確訊號。



對於美國總統特朗普傳出與中、日雙方通話一事，張延廷指出，美國不會想介入亞太局勢，而是利用地區緊張推升軍購與防衛合作需求，美國希望盟友多買武器、擴充軍備；中國自然反制，從外交到釣魚台再到琉球議題，形成多層次博弈。

