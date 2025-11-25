秋鬥團體行動劇控訴No future

秋鬥記者會現場，藝術家曾啟明現場表演“NO NATURE NO FUTURE”的行為藝術。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北11月25日電（記者 黃偕華）2025秋鬥遊行訂30日登場，主題訴求“反Lie求真！反戰求生！”、“工農聯合救台灣！”。參與秋鬥的團體今日上午在府前凱達格蘭大道舉行記者會，並由行為藝術家曾啟明表演“NO NATURE NO FUTURE”表達訴求。秋鬥總指揮林子文呼籲關心台灣社會問題，希望台灣命運掌握在人民手裡的人，站出來參與遊行。



曾啟明把自己全身用黑膠綁起來，並爬上樹喊出“No nature！No future”，表達希望大家重視自然生態保育，他的行為引起在場維安員警的關切。



記者會出席者包括，秋鬥召集人黃德北、台灣社會共好論壇籌備會的許孟祥、人民民主黨陳虹霈、勞動人權協會王武郎、秋鬥總指揮林子文、政治受難者家屬史學勤等20多個團體代表。由於是在府前，警方維安嚴密。



黃德北與林子文都表示，台灣正處在許多政治謊言之中，大量軍購及對美投資，勢必排擠社福、教育等民生預算。許孟祥則提到民進黨的官員不斷到美國談判，但談判的內容老百姓完全不知情。陳虹霈則表示賴清德拿陸配開刀，連法律都不顧，算什麼樣的“抗中保台”？



林子文提到今年台灣面臨社會動盪，包含日本首相高市早苗關於“台灣有事”的說法，也引起兩岸之間局勢的緊張，他說政府拼命的希望軍事預算增高，甚至達到整個GDP的5%，不僅是社福、教育的這些經費被擠壓，而這些軍購的武器能不能真的帶來台灣的和平？台積電已到美國投資，台灣還沒有被放過，才會喊出“反戰求生！”的口號。



人民民主黨的陳虹霈指出，“賴政府”連台灣的法律都不顧，拿陸配開刀，賴清德自稱是“台獨金孫”，但是在沒有特朗普的支持之下，他敢真的“台獨”嗎？當特朗普批評台灣的“國防”投入不足，賴清德說要比照北約，但台灣能夠得到像北約國家同樣的待遇嗎？就只是投下這麼大筆無法保護的保護費。



勞動人權協會的王武郎則表示，台灣社會的貧富差距越來越大，有10%的人掌控社會66%的財富，甚至形成金融財團，在壟斷各個行業、各個角落的財富的跡象，台灣的政治民主化其實是在倒退中，在美國西方的支配下、在日本的鼓動下，走向一個軍事化的社會。日本首相高市早苗的發言，不只是引起了兩岸各地民眾的不滿，甚至日本社會也有很多批判的聲音。



政治受難者家屬史學勤則提出，反軍購才能夠帶來安全，並舉例古巴飛彈危機，當時蘇聯提供古巴戰略飛彈，甚至將核潛艦開到古巴旁邊，美國曾經很認真的考慮，要搶先的把這些戰略飛彈全面摧毀。而台灣目前的軍購，遠遠比不上當年蘇聯在古巴的部署。史學勤表示，多了再多的武裝力量，最後也會在國際局勢當中被犧牲掉，反而像是三國時期的程昱選擇不要增加武力，反而直接避免了戰爭。



2025秋鬥遊行將於11月30日下午1點登場，目前參與鬥陣團體有22個人民團體，且持續在增加中，也邀請兩大在野黨主席參加遊行。鬥陣團體當天將於濟南路“立法院”群賢樓集結，遊行預計下午2點出發，行經台北火車站、公園路，抵達凱達格蘭大道後集體發出怒吼。



鬥陣團體包含：RCA員工關懷協會、人民民主陣線、工作傷害受害人協會、反戰工作網絡、日日春關懷互助協會、世新大學社會發展研究所、台灣工黨、台灣社會共好論壇籌備會、台灣社會研究季刊、台灣社會研究學會、台灣國際家庭互助協會、左翼聯盟、交通運輸產業工會、自主勞工聯盟、屏東縣環境保護聯盟、桃園市新世紀愛鄉協會、釣魚台教育協會、勞動人權協會、新海瓦斯工會、新國際理論與實踐中心、黨外在野大聯盟。