民團許孟祥：關稅衝擊勞工　卻不知談什麼

台灣社會共好論壇籌備會代表許孟祥。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北11月25日電(記者 黃偕華) 2025秋鬥鬥陣團體今日召開記者會公布30日遊行活動內容，訴求主題為“反Lie求真！反戰求生！”。參與秋鬥的台灣社會共好論壇籌備會代表許孟祥指出，從今年的4月，美國特朗普的高關稅政策以來，至11月，已經進入到第五輪談判，可是台灣的老百姓，或者是為數最多的廣大的勞動者，他們是受到最大的衝擊的，但他們完全不知道到底談了什麼？



秋鬥記者會現場聚集了超過20多個人民團體，並由團體代表表達訴求，針對高額的軍售預算、數千億的對美投資提出反對意見，並批評台灣養出一批既得利益階級，從兩岸貿易中賺錢，又拿這些和平紅利拿來軍購。



台灣社會共好論壇籌備會代表許孟祥提出，“賴政府”喜歡講社會韌性，可是從最近的長榮空姐案一直到台鐵工會的絕食案，可以看到真正的台灣的社會韌性是勞動人權，可是從今年的4月，美國特朗普的高關稅政策以來，到了9月、11月，已經進入到第五輪談判，可是台灣的老百姓，或者是為數最多的廣大的勞動者，他們是受到最大的衝擊的，但他們完全不知道到底談了什麼？



許孟祥表示，繼韓國跟日本之後，台美貿易的談判，可能會在這個月底或下個月有結果，對美投資金額會在3500億到5000億美元之間，相當於十兆台幣的對美投資案，對台灣的基層的老百姓衝擊性非常大，可是民進黨政府從來沒有要跟老百姓交代，可以說是“貿易黑箱”。鄭麗君一天到晚跑到美國去做談判，做為老百姓實在不懂，光是台灣的勞權、光是老百姓的生活都顧不好了，為什麼要花這麼多錢?



許孟祥指出，花這麼多錢然後還換回來百分之二十加N的這種關稅，甚至遠遠不如韓國跟日本。另一方面，為了民進黨政府虛偽的“抗中保台”政策花了多少錢?在對美的這個軍購預算上面，到了9490幾億，佔GDP的3.32%，還說未來不排除、非常有可能要漲到5%的軍事預算，買了一堆沒有用的武器，還要編列高額的特別預算去服務美國的軍火販子。



許孟祥表示，台灣的出口貿易很多受惠於兩岸的貿易及貿易協定，我們很多錢是從中國大陸賺來的，可是經歷快要40年的政治民主化運動，卻豢養出一批既得利益階級，既從兩岸的貿易裡頭獲利，又拿這些和平紅利拿來軍購，拿老百姓的納稅錢來對美投資，而勞工長工時、低工資的血汗錢，全部都投入在這個裡頭。