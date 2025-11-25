林奕華：雙城論壇12月下旬登場陸委會支持

台北市長蔣萬安出席台北市文化基金會成立40周年感恩茶會，副市長林奕華陪同出席。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月25日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇傳出將於12月24至27日於上海舉行。負責安排的中國國民黨籍台北市副市長林奕華接受中評社訪問表示，台北市與上海市雙城論壇目前仍在積極安排中，沒有說一定是12月25到27日，但大致上會在12月下旬，陸委會也是很支持，台北市府持續籌辦溝通中。



國民黨籍台北市長蔣萬安與副市長林奕華、議長戴錫欽等人25日前往松山文創園區，出席台北市文化基金會成立40周年感恩茶會。



記者問，“內政部長”劉世芳日前稱“中國是外國”一說，是否影響年底雙城論壇？蔣萬安笑而未答，僅強調有關財劃法修法，台北市府希望“行政院”能提出具體數據，各地政府才能理性討論。



林奕華向中評社說，陸委會對雙城論壇很支持，主委邱垂正在上廣播節目時，也提到這是已經推動多年的交流平台。林奕華指出，雙城論壇是兩岸城市層級的重要交流機制，台北市政府將秉持務實交流推進，確保活動順利舉行。



對於陸委會沒核准上海台辦副主任李驍東來台溝通，陸委會更稱准許來台溝通的人足夠了？



林奕華表示，台北市府尊重“中央”的相關規範與程序，市府都有正式公文送給陸委會，雖然這次只核准部分人員，但無論如何，我們都會持續透過雙邊溝通，讓雙城論壇能夠順利進行。