綠營主政高雄成環保重災區　藍議員提解方

國民黨籍高雄市議員陳美雅。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月25日電（記者 蔣繼平）高雄近期環保爭議事件連環爆受到外界重視，美濃大峽谷、大坪頂柏油山、月世界垃圾山都成關鍵字。明年就是2026地方選舉，藍營痛批綠長期執政的沉痾，綠營反批藍只會潑髒水、唱衰。藍營25日開公聽會提解方用行動反擊，藍綠攻防一波波。



中國國民黨籍高雄市議員陳美雅25日再度痛批，從“農地變大峽谷”看見制度漏洞，更讓市民震驚，廢棄物傾倒案場在被揭露後，這些事件都並非偶發，而是高雄多年來“廢棄物流向不明、堆置管理鬆散、稽查資訊不透明”的系統性問題。



陳美雅25日舉辦“美濃大峽谷案外案：土地濫墾，廢棄物、營建剩餘土石方處理透明化・杜絕非法傾倒公聽會”，同黨籍議員陳麗珍到場出席。高雄市環保局、衛生、水利、農業、地政、經發、警察、工務等相關局處列席討論。



陳美雅表示，召開公聽會希望達成三件事，第一，將案場資料完全透明化，到底高雄有多少疑似違規案場？第二，將跨局處責任講清楚，第一線查核、開罰、移送、誰負最終責任？第三，提出可立即啟動的杜絕策略，不講空話，制度改革要落地。



為何違法事件一再發生，陳美雅指5大系統破口，包含“案場資訊不透明，各局處版本不一致”、“農地動工缺乏即時查核”、“舉報與查處速度不足”、“處罰不足、違規成本過低”、“科技監測不足，衛星航照淪為事後比對”。



公聽會提出解方供高雄市府參考，案場資訊全面透明化、強化科技監測與衛星預警、明確界定各局處責任與誰來主責、稽查速度頻率與人力通通要強化、提高違規成本、強化清運與恢復原狀、協助土地所有人與農民建立“自救機制”。