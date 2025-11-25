台“立院”法制局拋近親禁婚改四親等內引論戰

“立法院”。（中評社 資料照） 中評社台北11月25日電／台“立法院”法制局日前提出議題研析報告指出，建議主管機關參酌德國、日本等立法例，研議將旁系血親禁婚的範圍適度限縮至四親等以內的可行性，引起論戰。



台民法第983條條文規定，不得結婚的親屬為直系血親及直系姻親；旁系血親在六親等以內者，但因收養而成立的四親等及六親等旁系血親，輩分相同者，不在此限；旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者。



高雄少年及家事法院近日判決一起婚姻無效訴訟案例，當事人夫妻在2018年10月31日結婚，兩人在7年後調閱戶籍資料發現，一方外祖母與一方祖母為親姊妹，屬於旁系六親等，違反民法近親不得結婚規定，法院判決婚姻無效。



“立法院”法制局“近親禁婚規定之相關法制問題淺析”報告指出，德國、日本等國違反近親禁婚規定採“得撤銷”，但台灣採無效規定，根據民法第998條規定，婚姻無效當事人子女將會成為非婚生，影響權益甚鉅，現行規定有檢討空間，研議將違反近親禁婚規定法律效果改為“得撤銷”。



此外，報告也研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性，報告指出，基於優生學考慮，1998年修法將旁系血親禁婚範圍訂為六親等內，但近世各國基於婚姻自由，多數立法例縮小禁婚親屬範圍，旁系血親禁婚不超出三親等，因此台灣旁系血親禁婚範圍是否過寬，有檢討餘地。



報告指出，社會現今親戚關係疏遠，多數人不認識四親等以外親屬；另一方面，因無優生考量，現行法制允許旁系血親六親等同性伴侶結婚，卻禁止旁系血親六親等異性伴侶結婚（預設其必然生育且有害優生），這種區別對待是否符合平等原則待商榷。



報告還提及，隨著醫療科技進步，只要在孕前或孕期確實產檢，即可大幅降低產下罕病兒機率，“執優生考量為近親禁婚主要理由，洵不足採”。