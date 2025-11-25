戴錫欽：台北藍白合是大前提　彼此尊重

台北市議長戴錫欽出席台北市40周年感恩茶會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月25日電（記者 張穎齊）2026地方大選將至，中國國民黨與台灣民眾黨的合作態勢成為政壇焦點。民眾黨暫定在台北市不推市長人選，僅於6個議員選區各提1席；國民黨籍台北市議長兼台北市黨部主委戴錫欽日前則喊出要拚國民黨在台北市議會“單獨過半”。戴錫欽今日接受中評社訪問表示，藍白合是大前提，兄弟登山、各自努力、彼此尊重。



民眾黨主席黃國昌日前回應，台北市議會藍白合雙方不衝突，只要讓民進黨席次變少，就是藍白合作。



目前台北市議會共有61席，國民黨30席、民進黨21席、民眾黨4席、社民黨與新黨各1席，另有部分議員因當選“立委”、辭世或服刑而出缺。國民黨與民眾黨如何協調選區提名與合作模式，備受關注。



戴錫欽25日前往松山文創園區，出席台北市文化基金會成立40週年感恩茶會前接受中評社訪問。



戴錫欽表示，藍白合的基本方向是合作為大前提，兄弟各自努力。他說，兩黨在地方選戰的提名與補選策略上各有考量與節奏，國民黨充分尊重彼此的規劃與步調，合作是一個大方向，但在大方向下，雙方都有必須自主努力的空間。



他強調，國民黨會拚議會過半的目標，藍白之間互相尊重對方的策略，一同努力。



對於12月下旬將舉行雙城論壇，戴錫欽指出，這是兩岸之間目前唯一維持的官方交流平台，屬於地方層級的城市治理與合作，意義重大。希望論壇能夠持續下去，讓兩岸之間透過城市治理的合作，彼此努力、共同發展。