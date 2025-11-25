台修法放寬近親結婚至四等親？醫稱萬萬不可

茂盛醫院院長李茂盛。（照片：茂盛醫院臉書） 中評社台北11月25日電／台“立法院”法制局建議修正《民法》，將近親結婚限制從現行“旁系血親六等親內不得結婚”（如表姪孫、表姪孫女）放寬至四等親，引發論戰。對此，專攻不孕症的婦產科醫師、茂盛醫院院長李茂盛24日強調“萬萬不可”，近親結婚除了倫理問題外，懷孕後寶寶更容易有先天疾病和畸形風險。



全案起因於，高雄少年及家事法院近日判決一起婚姻無效訴訟案例，當事人夫妻在2018年10月31日結婚，兩人在7年後調閱戶籍資料發現，一方外祖母與一方祖母為親姊妹，屬於旁系六親等，違反民法近親不得結婚規定，法院判決婚姻無效。



台民法第983條條文規定，不得結婚的親屬為直系血親及直系姻親；旁系血親在六親等以內者，但因收養而成立的四親等及六親等旁系血親，輩分相同者，不在此限；旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者。



媒體報導，李茂盛指出，過去臨床經驗顯示，表兄妹結婚在生產的時候，發現到有很多胎兒畸形會出現，對台灣社會是不好的，而且會浪費很多健保費用；至於有人認為此政策對於少子化有幫助，根據目前看到的情況，近親結婚對少子化的幫忙“一點都沒有”，因為問題不在這裡。



李茂盛說，少子化問題是政府要加強托育政策，優化補助計劃，鼓勵年輕人能夠早一點結婚，搭配鼓勵的政策，才是解決少子化的主要方法。他強調，立法是要長遠，而且要周全，不能變來變去，否則以後會對台灣社會造成更加混亂。



目前也是“總統府資政”的李茂盛補充，雖然現今有基因檢測，但也不是100%精準，萬一寶寶生下來有先天疾病，不但可憐，整個家庭也受影響，每個人都得不到幸福，因此優生學有其必要。



李茂盛也對立法態度提出告誡，他強調“立法要長遠，且要周全不能變來變去，避免對台灣社會造成紛亂。”在他眼中，婚姻與親屬關係的規範，不只是技術性的條文調整，而是與倫理價值、家庭型態、兒少權益緊緊相連，一旦法律頻繁變動，社會對“什麼可以、什麼不可以”的共識就會被不斷鬆動，對於已經承受少子化、高齡化與醫療資源壓力的台灣來說，更可能衍生新一波爭議與對立。



李茂盛指出，醫界因此呼籲，相關單位在檢視近親禁婚範圍時，應把醫學風險、健保負擔與兒童最佳利益一併納入評估，而不是只從個人選擇或單一價值出發，從這場圍繞“四親等”與“六親等”的討論，可以看見的不只是法律技術問題，更是台灣如何在少子化壓力下，重新思考生育政策優先順序的一面鏡子。