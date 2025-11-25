翁履中：特朗普打電話給高市暗示別太衝

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北11月25日電／美國總統特朗普24日晚與中國國家主席習近平通話過後，緊接著25日上午與日本首相高市早苗通話。對此，美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中25日在臉書發文指出，特朗普在與習近平通話後立刻要求與高市通話，不是明確傳達“美國站在你這邊”，就是希望高市“不要再衝太快”。他認為，當特朗普親自打來，傳達“美中最新情況”時，那不只是資訊分享，更是某種“暗示”。



根據外媒報導，日本首相高市早苗25日表示，特朗普在電話中說明他稍早與習近平之間的通話，同時雙方也針對強化日美同盟、印太地區面對的情勢與各項課題，廣泛地交換意見。



日本官方並未透露更多細節，也沒有公開提到台灣或中日緊張。但時間點格外敏感，就在24小時內，中國國家主席習近平與特朗普通話，親自對美重申“台灣回歸中國是戰後國際秩序的一部分”，同時對中日圍繞台灣的爭端釋放強烈不滿。



近期中日因台灣議題關係急凍，高市公開表示若中國對台動武，日本可能在“存立危機”框架下以集體自衛權介入，引發中國強烈不滿，祭出勸阻中國民眾赴日旅遊的“軟制裁”。



在這樣的背景下，特朗普一邊與習近平通話談烏克蘭與台灣，一邊又主動要求與高市通話，東京政壇與國際輿論自然高度關注：這通電話是“力挺盟友”，還是“勸日本收斂”？



對此，翁履中分析指出，從外交節奏來看，特朗普在與習近平通話後，立刻要求與高市通話，這絕對不會是一個普通的“禮貌性電話”，而比較像是一次“補課式溝通”—要嘛是明確傳達“美國站在你這邊”，要嘛就是要請高市“不要再衝太快”。

