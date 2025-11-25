台積電傳加建3座2奈米廠　可能在台南

台積電。（中評社 資料照) 中評社台北11月25日電／面對全球AI訓練與推論需求全面爆發，先進製程產能持續告急。台積電已在竹科寶山、高雄楠梓規劃的7座2奈米廠仍無法滿足訂單動能，近期市場再傳台積電已與“國科會”等單位會商，評估在台灣再追加興建3座2奈米廠。供應鏈推測，新廠地點鎖定台南市政府積極推動的“南科特定區開發案”，尤其A區約40公頃用地，被視為最適合晶圓廠的基地。



台南市政府對此表示，目前未接獲進一步訊息，若接獲業者提出需求，將依法全力配合。



台積電今年第四季全面啟動2奈米製程量產、明年將進入爬坡期，在高雄Fab22擴廠如火如荼展開；公司在法說會強調“2奈米家族將成為下一個長期大規模製程”。法人盤點，蘋果、高通、聯發科等重量級客戶明年新一代旗艦手機SoC皆將導入2奈米，使得台積電客戶壓力倍增。



根據《中時新聞網》報導，晶片業者透露，現在記憶體價格狂漲，台積電2奈米價格成本相較之下更為理性，並提供PPA的提升；然而，晶片業者擔憂，記憶體價格將影響終端客戶拉貨。



半導體業界分析，台積電若持續擴大2奈米製程產能，側面凸顯在該節點無其他競爭對手能同時滿足量產、良率雙重要求，未來再搭配先進封裝領導地位，台積電持續站穩領頭羊角色。