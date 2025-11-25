北市文化基金會40周年　蔣萬安讚創意創新

台北市長蔣萬安等人出席台北市文化基金會成立40周年紀念茶會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月25日電（記者 張穎齊）台北市文化基金會成立滿40週年，25日下午於松山文創園區舉行“花開四十”感恩茶會，現場來了多名前台北市副市長、文化局長，還有精采演出。中國國民黨籍台北市長蔣萬安致詞，肯定文基會40年來對城市文化、藝術推廣與創意產業發展的貢獻，強調文化是城市的靈魂，未來將持續以文化厚度推動城市進步。



此次茶會以“花開四十”為主題，會場布置以象徵文化綻放的花卉意象為設計主軸，並首度公開《40週年紀念專刊》及年度形象影片，完整梳理文基會自1984年成立以來的重要里程碑與發展軌跡。



出席貴賓眾多，包括國民黨籍台北市副市長兼文基會董事長林奕華、國民黨籍台北市議長戴錫欽、文化局長暨文化基金會執行長蔡詩萍，以及歷任前副市長李永萍、前文化局長等人皆到場共襄盛舉，展現市府與文化界的團結與傳承。



茶會於下午2時40分在松山文創園區古蹟群二樓展演廳舉行，節目內容豐富，包括TMS表演、馬戲之門《築光之城》演出與“築夢巨人”表演，象徵文化能量的持續綻放。



蔣萬安於下午2時40分抵達現場，他表示，台北市文化基金會成立40年來，見證了城市從傳統走向現代、從本土走向國際的過程。文基會不僅推動多項藝文活動，也打造了台北藝術節、松山文創園區、台北當代藝術館等城市文化地標，讓市民的生活更加多彩多姿。



蔣萬安指出，文化是一座城市的靈魂與競爭力的核心，“台北是一座充滿創造力與溫度的城市，文基會就是這股力量的象徵”。他感謝歷任文化人員的付出，期盼文基會能繼續成為台北文化創新的推手，讓更多國際看見台北。



活動最後，蔣萬安、林奕華、戴錫欽等人一同參與“文化綻放儀式”，象徵文化成果的延續與開花結果，大合照留念，為台北市文化基金會40週年慶典畫下溫馨句點。