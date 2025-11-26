林伯雍析高市早苗涉台言論　引發美中日博弈

政大東亞所助理教授、國關中心助理研究員林伯雍接受訪問。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月26日電(記者 俞敦平)政治大學東亞所助理教授、國關中心助理研究員林伯雍接受中評社專訪時指出，近期東亞的劇烈波動，看似由日本首相高市早苗的“台灣有事、日本有事”答詢所引爆，但真正牽動局勢的，是中、美、日三方同時在烏克蘭戰爭、台海局勢、日本安全角色與美國全球戰略調整之間進行的多層互動。這一連串事件從高市答詢、中國大陸反制、解放軍軍演，到美國提出俄烏“28點和平方案”、中美各說各話，再到特朗普旋即致電高市，呈現出一幅交錯複雜的區域權力布局。



林伯雍是紐約州立大學奧本尼分校洛克斐勒學院政治系博士。現任政治大學東亞所助理教授、國關中心助理研究員，研究專長涵蓋國際聯盟政治、國際衝突與安全政策與區域安全。



林伯雍表示，高市的發言固然具有政治敏感性，但若從國際安全的結構觀察，中國大陸真正的憂慮其實不在台灣，而在日本。台灣雖是北京外交與宣示重點，但日本若藉“台灣有事”強化武裝、突破美日安保條約長期扮演的“軟木塞”，將改變東亞的軍事力量平衡，使日本重新成為區域主要軍事強國，這對中國大陸而言才是更深層的戰略風險。因此，高市一句話迫使中國大陸必須展現決心，不僅是對內政治需要，更是避免東亞其他國家誤判形勢，讓“台灣安全共享”成為新的區域共識。



在這個背景下，北京選擇透過外交抗議、經貿施壓以及軍演升級回應高市的答詢，以維持自身的“決心名譽”。但正因為強烈反彈可能讓日本擴大軍備、進一步強化與美國的安全連動，北京反而陷入兩難。中國大陸既要展現反制能力，又不能讓日本以此為由走向全面軍事正常化，因為這將引發韓國、澳洲、菲律賓等國的連鎖效應。林伯雍指出：“中國大陸最害怕的不是台灣本身，而是區域內逐漸形成‘台灣有事，大家都有事’的安全框架。”



正當中日關係升溫之際，美國拋出了旨在促成俄烏停火的“28點和平方案”。林伯雍認為，這項方案雖發生在高市言論之後、習特通話之前，看似不相關，實則成為中國大陸手中可用的槓桿。俄羅斯戰場對中國大陸依賴加深，使中國大陸具備對俄施壓、影響談判進程的潛力；若中國大陸能協助美國在烏克蘭獲得“體面撤出”的條件，美國即更有理由協助中國大陸穩定日本反應，乃至避免日本因安全焦慮而全面擴軍。這形成了中國大陸、美國之間可能的“跨戰區交換”。

