小額捐款驟減缺錢　3大宮廟助屏東創世院

創世屏東院長林湘華（右一）表示，今年物價高漲，小額捐款驟降，但是大筆捐款部分沒有少。（創世屏東院提供） 中評社屏東11月25日電／創世屏東院今年募款較去年同期減少新台幣300萬元，但對照顧植物人與弱勢絲毫不減。屏東縣北中南3大宮廟屏東慈鳳宮、東港東隆宮及車城福安宮25日共同致贈創世屏東院愛心大紅包，內含新台幣15萬元植物人常年服務經費及300份植愛年禮，與祝福紅包經費，總計57萬元，支持第36屆寒士吃飽30送禮到家活動。



創世屏東院院長林湘華表示，今年也是她在創世服務24年來，首次出現收支不平衡情況，觀察小額捐款情況下降6、700筆，1、2000元的金額減少，可能民眾都無法好好過生活了，也無暇顧及。但是大筆捐款部分沒有少。



屏東聖帝廟慈鳳宮、東港東隆宮與車城福安宮今三宮廟現身創世屏東院。三間宮廟認助創世“植物人長年服務暨寒士吃飽30－送禮到家”包含植年禮7道年菜800元，加上祝福紅包600元，共1400元。三間宮廟各認捐100份，另外三間宮廟各捐5萬元給植物人常年服務經費，總計57萬元。



創世屏東院指出，植物人長年服務暨寒士吃飽30－送禮到家，會有價值800元的7道年菜，會在過年前送給全台1.4萬名植物人、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩的家中。



屏東聖帝慈鳳宮、東港東隆宮、車城福安宮，分別位在屏東縣北、中、南區是當地信仰中心，也是居民精神支柱。今天分別由福安宮主委曾寶文、東隆宮副董事長李慶助、聖帝廟慈鳳宮常務監事郭啟祈在出席，帶著分別寫著“南方福氣到人間”、“中港同行傳溫情”、“北屏慈心護弱勢”的愛心大紅包到創世屏東院。



林湘華觀察，今年物價高漲，照顧壓力倍增，感謝三家宮廟的捐助，如同及時雨滋潤植物人。今年在募款上來說相對辛苦，以往推出水果募款，今年芒果、文旦都受到風災影響，數量直接腰斬、沒有貨。



林湘華提到，像是院區守護天牆，每個月捐1000元認捐照顧一名植物人。以前牆上都會貼著滿滿的，但如今牆上的都貼不滿了，至少少了三分之二。