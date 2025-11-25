王義川自稱“台灣國立委”網喊薪水吐出來

針對綠委王義川自稱“我是‘台灣國立委’”，藍委徐巧芯發文回應。（照片：徐巧芯臉書） 針對綠委王義川自稱“我是‘台灣國立委’”，大批網友留言砲轟。（照片：徐巧芯臉書） 中評社台北11月25日電／民進黨“立委”王義川日前赴日旅遊，在神社繪馬上寫了“‘台灣國’桃園市”引發議論，王今日受訪還強調，“我是‘台灣國立委’有問題嗎”。對此，中國國民黨籍“立委”徐巧芯諷刺王義川，“原來‘中華民國’只有112名“立法委員”，大批網友也在她的貼文留言表示，“‘台灣國’哪時候成立的”、“這個不用‘國籍法’伺候嗎”、“阿川不要領‘中華民國’的薪水”。



“立法院”有113席“立委”，民進黨51席，國民黨52席、台灣民眾黨在不分區獲得8席，無黨籍2席。



對於王義川的言論，國民黨“立委”牛煦庭指出，王義川是民進黨重要的政治明星，他的立場是否代表民進黨官方立場？代表賴清德心裡想說不敢說的話？賴清德要不要出來把話說清楚，如果王的話可以代表民進黨官方立場，戰略清晰也不是壞事，不要再吃“中華民國”自助餐了。



國民黨前發言人鄧凱勛也批評，如果真的這麼不喜歡“中華民國”，王義川應馬上辭去“中華民國”的不分區“立委”，改去“台灣國”的相關組織，不要再浪費“中華民國”人民的納稅錢。



國民黨桃園市議員詹江村嗆問，“台灣國”是什麼？台灣是“中華民國”的領土，民進黨為什麼不敢獨立？



徐巧芯今天在臉書發文諷刺，原來“‘中華民國’只有112名‘立法委員’”，吸引了許多網友留言，“雙重國籍不能任公職喔，要求他放棄‘台灣國國籍’”、“這個不用‘國籍法’伺候嗎”、“阿川不要領‘中華民國’的薪水”、“不能同意妳更多了”、“叫他薪水、補助等退回‘中華民國國庫’”、“‘台灣國’哪時候成立的”。