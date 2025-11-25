跳英特爾未告知　台積電提告前高管羅唯仁

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁（右）。（中評社 資料照） 中評社台北11月25日電／台積電宣佈已於今天向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。此訴訟是依據台積電與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求，但羅離職時並未說明將前往英特爾公司任職。



台積電羅唯仁於7月底台積電退休後，才短短3個月時間，就傳出10月底回鍋他的老東家、台積電的競爭對手英特爾擔任研發副總，震驚業界。近期傳出羅唯仁退休前，以高階主管職權，要求下屬對其進行2奈米、A16、A14奈米等製程技術簡報，疑帶走大批相關資料，台積電蒐證中。高等檢察署智財分署也分他字案，調查釐清有無涉犯“國安法”情形。



台積電今天發表聲明表示，羅唯仁自2004年7月起任職於台積公司並擔任副總經理，於2014年2月升遷為資深副總經理，並於2025年7月27日正式自台積公司退休。



2024年3月間，台積公司將羅唯仁調任於“企業策略發展部”資深副總，該部門性質為供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，職責上無須再監督或管理研發部門事務，然在轉任“企業策略發展部”後，羅唯仁仍要求研發部門（此指職級在資深副總以下之同仁，並無監督隸屬關係）召開會議並提供資料以了解正在研發中以及未來規劃之先進製程技術。



台積電指出，羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭的同意書。台積電法務長方淑華法務長在今年7月22日進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後之競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾公司任職。



台積電表示，羅唯仁離職後旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁（Executive Vice President，簡稱 EVP），羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此台積公司有採取法律行動（包含違約賠償）。