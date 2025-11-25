連戰次子連勝武登記參選國民黨中央委員

連勝武。（照片：兩岸和平發展基金會臉書） 中評社台北11月25日電／中國國民黨前主席連戰次子連勝武25日下午現身國民黨中央黨部，登記參選中央委員。連勝武表示，近年國際局勢變化大，台海被公認為地緣政治風險最高地方，民進黨把兩岸帶到兵凶戰危情況，他參選中央委員盼能為國民黨貢獻，宣揚國民黨理念，號召更多青年加入。



根據《中時新聞網》報導，連勝武今下午出現在中央委員登記會場，長期未涉足黨政，也不太出現在鎂光燈下，媒體資料仍是一頭黝黑幹練髮型，今出現時頭髮變白，不過氣質也穩重許多。在排隊登記時，被一些黨員認出來，他也抓緊機會拜票，積極尋求支持。



對於此次投入中央委員選舉，連勝武表示，明年一月他就年近半百，人生前半段都是在忙自己的事、忙家裡的事，自從2022年他接手兩岸和平發展基金會執行長工作後，做了很多兩岸之間各方面的交流，感受到這幾年間國際局勢很大變化，台海被公認是地緣政治風險最高的地方，大家都希望兩岸和平穩定發展下去，民進黨卻把“國家”治理成荒腔走板，把我們帶到兵凶戰危情況下。



連勝武說，他身邊很多朋友看不下去這樣的情況，他也認為現在這個時候差不多了，過去幾十年他在外面工作，有累積一點資源、一點能量，希望在此時此刻能夠把資源與能量貢獻出來，報效給栽培過他祖父、父親、哥哥的國民黨，希望能夠這時候做小小貢獻。



至於將來是否更進一步競選中常委？連勝武表示，“還在學走路就不去討論參加賽跑比賽的事”，做事情先一步一步來，目前沒有特別想法，先把中央委員選舉給選好，未來希望能夠在外幫國民黨宣揚理念，號召更多年輕朋友加入國民黨，為人民、“國家”來努力。