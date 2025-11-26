蘇偉碩：賴執政拉不起來　綠有拱英系氛圍

反萊豬醫師蘇偉碩。（中評社 資料照） 中評社高雄11月26日電（記者 蔣繼平）民進黨英系的壯闊台灣聯盟發起人吳怡農質疑大罷免操盤有問題，黨內互打惹議。熟悉綠營的反萊豬醫師蘇偉碩向中評社表示，賴清德支持度拉不起來，會影響綠營長期執政，被賴系打壓的英系獲得社會支撐，加上其他派系希望重回蔡英文的好年代，就會去拱英系，局面一直往這種氣氛形成。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



民進黨2026台北市長初選僅有吳怡農遞交參選意願書。吳怡農24日在接受節目專訪時批評，黨內操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷免不會有這樣的結果。他更抨擊民進黨錯判民意，與社會脫節。



近期蔡英文動作頻頻，民進黨前桃園市長鄭文燦遭爆料有意回鍋參選桃園但否認，怎麼看民進黨近期一連串事件？



蘇偉碩表示，賴清德上任後打破民進黨執政的“派系共治”傳統，變成新潮流“整碗捧走”；加上賴清德不管是“總統”選票與“國會”席次都沒有過半，又想要享有和蔡英文一樣的影響力，把大部分縣市首長初選都取消。



蘇偉碩表示，賴清德本身人格特質與政治風格，並非習慣找人商量妥協。蔡英文的方式是“抓大放小”，賴清德的方式是“大小通抓”。甚至連大罷免期間爭議頻傳的“團結十講”都被傳講稿是自己寫自己拍板的，所以賴清德政治風格與蔡英文是截然不同。



蘇偉碩表示，特別在兩岸政策上，賴清德打破蔡英文立下來的安全範圍，造成兩岸關係非常緊張，甚至兵凶戰危，導致包含民進黨內派系、支持民進黨的金主、企業界或其他社團都有各自的兩岸利益需要經營，在這情況下壓力一定會回到民進黨這邊。