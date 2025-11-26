宋興洲：日本若轉向　反映中美可能達成交易

東海大學政治系教授宋興洲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月26日電（記者 方敬為）中美領袖24日晚間通話，美國總特朗普25日上午再與日本首相高市早苗通話，時值中日關係緊張之際，相關發展各界關注。東海大學政治系教授宋興洲接受中評社訪問表示，特朗普在與中方通話後隨即與高市聯繫，這次中國的重點放在台灣議題，即使美日對外說法都未提及，可是在通話的過程中必定會觸及相關議題，接下來可以觀察日本的變化，若有轉向，就反映出中美可能達成某種交易。



宋興洲，美國亞利桑那州立大學政治學博士，曾任東海大學學務長、政治系主任、東海大學都市暨區域發展研究中心主任、成功大學東南亞中心特約研究員。研究專長在政治經濟學、比較政府與政治、國際政治、兩岸關係等。



分析中美與美日領袖陸續通話，宋興洲表示，中美領袖這次通話，北京強調台灣回歸的重要性，再次劃定“台海兩岸是中國內政，外人不可干涉”的紅線，美方則聚焦行銷本土黃豆，敦促中國解除稀土出口管制，可視為雙方各自提出交易需求。根據特朗普的“重商主義”，若中國拿出令人滿意的條件，美方扮演協調施壓日本的角色不無可能，當然，特朗普也可以趁勢同時向日本索討好處，就看中日誰更有交涉的能力。



宋興洲提到，美國最近針對俄烏戰爭，擬了一份對烏克蘭相對不利的和平協議，顯然，美國向俄羅斯交涉的傾向遠高於烏克蘭，在大國政治的現實之下，東亞形勢的發展值得觀察。



他進一步分析，近期中國對日本採取“全方位施壓”的態勢十分明顯。從釣魚台周邊常態化的海警巡航，到針對日本水產品與特定科技產品的貿易壁壘，北京意在測試高市早苗政府的耐受程度。在這種高壓環境下，高市內閣急需美國的安全背書，這反而給了特朗普巨大的操作空間。



美日領袖通話看似是盟友間的協調，實則是特朗普在與北京通話掌握籌碼後，轉頭向日本“喊價”的過程。宋興洲認為，若日本無法在駐日美軍費用分攤或對美貿易逆差上給予特朗普滿意的回應，美國很可能默許中國在東亞對日本有進一步作為，以換取中方解除稀土管制與採購美國農產品等可能的交易。

