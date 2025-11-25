台積電告前資深副總羅唯仁　違反競業條款

台積電25日對退休後跳槽到英特爾的羅唯仁提告。（中評社 盧誠輝攝 中評社新竹11月25日電（記者 盧誠輝）台積電前資深副總經理羅唯仁，今年7月退休後傳出疑似帶走2奈米等先進製程資料，並赴老東家英特爾任職。台積電25日傍晚表示，羅唯仁任職台積電期間簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，承諾離職後不為競爭的同意書，台積電已以此合約書向智慧財產及商業法院提告。



羅唯仁從2004年7月起任職於台積電擔任副總經理，2014年2月升遷為資深副總經理，今年7月27日從台積電退休。羅唯仁退休後在今年9月15日還獲頒工研院新科院士，蕭美琴不但親臨授證，台積電董事長魏哲家也到場觀禮。



台積電指出，2024年3月間，台積電將羅唯仁調任於“企業策略發展部”資深副總經理，相關部門性質為供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，職責上無須再監督或管理研發部門事務。但羅唯仁在轉任“企業策略發展部”後，仍要求研發部門召開會議並提供資料，以了解正在研發中與未來規畫的先進製程技術。



台積電提到，台積電法務長方淑華在今年7月22日與羅唯仁進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後的競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾任職。



台積電強調，羅唯仁離職後，旋即前往英特爾擔任執行副總裁，而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊給英特爾，因此台積電有採取法律行動的必要。