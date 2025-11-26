中評關注：吳怡農攻民進黨中央　英系逆襲？

壯闊台灣聯盟發起人吳怡農。（中評社 資料照） 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）2026台北市長選舉，民進黨只有壯闊台灣聯盟發起人吳怡農一人領表登記，蠢蠢欲動的人卻不少。吳怡農近日重批民進黨錯判民意與社會脫節，遭側翼青鳥撻伐。這位曾被蔡英文倚重的“小英男孩”，為何選擇挑戰黨內主流？是英系的逆襲？透露出不少政治訊號。



吳怡農父親、“中央研究院”社會學研究所兼任研究員吳乃德是民進黨新潮流大老吳乃仁弟弟，吳怡農卻與英系走得較近，蔡英文任內曾任“國安會”專門委員、民進黨台北市黨部主任委員。他2020選舉不敵時任中國國民黨籍“立委”蔣萬安、2022年“立委”補選敗給國民黨籍“立委”王鴻薇後持續經營“壯闊台灣聯盟”，投入“國防”民防宣傳等。



吳怡農與沈伯洋常被相提並論，尤其賴清德2度高調力挺被大陸立案偵辦的沈伯洋。吳、沈2人雖分屬不同世代，但分別主導“壯闊台灣”與“黑熊學院”等組織，都被外界認為與美方交流密切、理念相近。吳怡農此舉也可能被賴系視為越界，因沈伯洋正是賴清德相當倚重的青年“立委”之一。



吳怡農曾任民進黨台北市黨部主委，他明白若想打贏台北市長選舉重塑形象是必要的。他選擇以中間理性、批判激化的一方自居，除了提醒大罷免失敗之外，日前接受中評社訪問談及防務預算議題，也提出“重點不是在金錢多寡，而是在武器項目與訓練”，與國民黨提議頗為相似。這不僅是對民進黨中央的提醒，也是在與賴系新潮流劃出微妙距離。



吳怡農的舉動，不僅是個人選戰定位的調整，更可能是派系動態的投射，從過去補選時就時常“獨樹一格、走自己的路”，引起黨內他人憂心。現階段被點名可能角逐台北市長的民進黨人選，從泛英系的王世堅，到被視為賴清德信任圈的卓榮泰、鄭麗君、沈伯洋、苗博雅、梁文傑等，幾乎清楚呈現英系與新潮流的潛在競合。

