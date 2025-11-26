中評關注：柯P復出試水溫　雙核心攪動政壇

民眾黨前主席柯文哲與現任黨主席黃國昌近日同框拍片。(照片:柯文哲Instagram) 中評社台北11月26日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲近期為復出拍片試水溫，白營已預告在法院完成言詞辯論程序後，12月中下旬展開“土城十講”，屆時小草帶動的網路聲量，將會是柯文哲復出與否的重要指標。此外，柯文哲近期影片也暗藏動機，為藍白合累積籌碼，攪動藍綠白政治版圖。



值得注意的是，柯文哲與黃國昌合拍的影片，也提到近日非常敏感的中日關係，民眾黨訪日規劃多時，沒想到中日關係近期劍拔弩張，黃率民眾黨青年團訪日，再加上黃早期在時代力量的抗中背景，雖黃加入民眾黨後，在兩岸上走善意溝通路線，但難免太過敏感，柯文哲此時是以自己定調，民眾黨訪日是要“扮演東亞區域和解的平衡點”，在敏感時刻傳遞一定的善意訊號，也或許是逐步刻畫民眾黨對外“和解”、“善意”的政黨形象。



柯文哲涉京華城等案，被起訴求刑28年6個月，今年9月初以新台幣7千萬元交保，柯交保後非常低調，但近期已重返民眾黨中央“學習AI課程”，但明眼人都清楚，柯身為民眾黨精神領袖，動機絕對沒那麼簡單。親綠名嘴也紛紛炒作“兩個太陽”爭議，但這些評論多是以傳統藍綠政治生態揣測，恐並不那麼瞭解白營政治生態。



白營對這些炒作也經常以“反諷”手法回應，包括民眾黨主席黃國昌前陣子捲狗仔偷拍事件，甚至傳出跟拍柯文哲，隨後黃陪同柯出庭時，PO出跟在柯後頭的照片，揶揄“早就在跟他了”；此次柯文哲拍影片復出，柯對“兩個太陽”話題，幽默地說民眾黨熱度不夠，“2個太陽總比沒有太陽好”，化解外界揣測。



柯文哲妻子陳佩琪隔天也在民眾黨YouTube節目“民眾之聲”透露柯文哲去年12月出看守所後，就認定黃國昌是最能承擔民眾黨主席責任的人選，柯文哲出所後直言“這一年若沒有黃，民眾黨早就垮了”。由此可見，“兩個太陽”只是親綠名嘴炒作的話題。

