蘇偉碩：柯文哲復出　對藍白合更有利

反萊豬醫師蘇偉碩。（中評社 資料照） 中評社高雄11月26日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨前主席柯文哲最近有復出跡象。社運界人士、反萊豬醫師蘇偉碩向中評社表示，柯文哲交保後一段時間，應該是看完所有卷證，對官司很有信心，且替現任黨主席黃國昌明年2月卸下“立委”光環做準備，柯將重回黨團運作，變回原本隊形。另外藍白合需要柯文哲積極參與才有條件，所以要趕趕進度。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



柯文哲24日釋出與現任民眾黨主席黃國昌合拍的影片，針對“兩個太陽”話題，柯幽默地說民眾黨熱度不夠，“2個太陽總比沒有太陽好”。黃國昌也宣布柯文哲12月中下旬將展開“土城十講”，引起討論。



怎麼看柯文哲近期動態？



蘇偉碩表示，柯文哲之前被羈押在看守所時看不到所有的卷證，現在交保出來後有一段時間了，應該已經看完全部卷證，柯文哲也很有把握都是莫須有罪名，很多都是檢察官用不正詢問的方式去壓迫證人、被告認罪。



蘇偉碩認為，柯文哲應該是對自己案子了然於胸，所有證人交叉詰問都已經完結了，基本上就是找不到任何實質證據，證據都是被壓迫恐嚇的結果，拿出來的證據都不堪聞問，所以柯文哲應該對自己的官司很有信心。



怎看柯文哲與黃國昌合拍影片？

