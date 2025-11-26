蕭旭岑：習特通話示警　台勿跳入中日衝突

國民黨副主席蕭旭岑接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月26日電（記者 張嘉文）中國國家主席習近平24日晚間同美國總統特朗普通話，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。對此，中國國民黨副主席蕭旭岑向中評社表示，這通電話的訊號極為明顯，顯示中國大陸已把台灣議題提升到“戰後國際秩序”的層次來談，而特朗普隨後致電日本首相高市早苗，更帶出美中正在聯手控管區域緊張的意味。



蕭旭岑批評，但賴清德政府仍以選舉操作思維判讀情勢，甚至錯將“台日同盟”當成抗中支點，是極其危險的誤判。台灣現在的上策衹有一途，就是恢復兩岸可以自己談的局面。最下策則是讓美國替台灣談，那時候台灣就真的沒有角色，衹有命運。



對習特通話，新華社報導表示，習近平表達了台灣回歸中國大陸是戰後國際秩序的重要部分，而特朗普在通話中表達“理解台灣問題對中國大陸的重要性”。



蕭旭岑對此接受中評社訪問時表示，此次風波起於高市早苗上任後的涉台談話，打破日本過去30年的戰略模糊，這本應該是日本政府真正的底牌，但高市剛接手就意外曝露，導致中方快速反彈，區域氛圍隨即急遽升溫。



正因如此，此次的習特通話，顯示情勢已逼近中方的戰略紅線，蕭旭岑指出，根據大陸發布的內容，整個重心都在台灣議題，而且從二戰後歷史定位切入，歷史敘事和法理地位完整而清晰，這對台灣而言影響極大。



他強調，令人更加關注的是，特朗普在和習近平通話後，隨即致電高市早苗，外界都能看出這不是巧合，更像是美國在對日本下指導棋。特朗普打給高市衹有兩種可能，一是支持她的發言；二是要求她不要再往前衝，避免惡化局勢。他個人判斷絕對是後者。



蕭旭岑指出，中美兩強的動作，透露出更深的結構訊息，就是美國不希望中日關係因台灣問題走向失控，更不希望日本擅自點燃戰火。在這樣的大格局下，若台灣還主動往中日矛盾裡跳，等於把自己送到衝突中心，是最不利台灣安全的做法。

