黃國昌率團訪日　踏入高市早苗辦公室合影

古屋奎司邀請黃國昌等人至自民黨總裁高市早苗辦公室參觀、合影。（台灣民眾黨提供） 中評社台北11月25日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌25日率團訪日，下午拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，及自由民主黨青年局長、眾議員平沼正二郎等人，古屋圭司特別邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗辦公室合影。



黃國昌拜會平沼正二郎時指出，自民黨長期在國會與民間對台展現堅定支持，台日在歷史上有深厚連結，面對許多社會課題，雙方都擁有能共同研討與合作的空間。並提及聯合政府協議涉及憲法改正、超高齡社會、少子化、能源改革等議題，內容值得深入思考，也給我許多啟發。



黃國昌25日率民眾黨青年團訪日，除抓緊短暫空檔時間走訪東京高等裁判所，實際觀察日本與台灣司法實務運作的差異外，下午前往拜會古屋圭司，及平沼正二郎等人，共同關注台日關係、青年交流與聯合政府等議題，進行深度對談。



古屋圭司回憶家族與台灣的深厚連結，並強調“我們都是挺台派，很高興台灣民眾黨到來。”黃國昌當面致謝，並指出“台日間透過國會外交、跨黨派建立友誼橋樑都是很重要的事情”，感謝自民黨持續展現友好。



針對日本聯合政府制度，黃國昌表示，日本政黨在競爭之外仍能合作值得台灣借鏡，並對高市首相領導的自民黨能其他在野黨組成的聯合內閣深感佩服，特別是聯合政府協議書中的政策主張“我看了好幾遍”；他也分享於自民黨本部書店購得出版物“選舉實戰手冊”，稱“把選舉注意事項都寫出來，非常了不起！”古屋圭司笑稱“我都不知道我們竟然有這本指南書”，隨後表示這本選舉實戰手冊真的是累積自民黨數十年的經驗與智慧所寫成。



古屋圭司也特別勉勵訪問團表示，民眾黨還很年輕，自民黨在1955年創立之初時也很年輕。歷史是由一群抱有使命感的人所創造出來的，期待你們來創造屬於自己的歷史！一個政黨最重要的就是要有自己的理念、綱領。政黨只要有好的政黨理念、哲學，就算面臨很大困難也能夠克服。



黃國昌特別帶了新北市多次榮獲比賽茶優勝的碧螺春茶葉致贈給日方，針對首日訪問行程，表示此行最重要的任務是代表台灣向日本友人表達感謝。