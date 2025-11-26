卓榮泰：台美關稅談判進行文書交換確定內容

卓榮泰與吳東亮交換意見。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月26日電（記者 鄭羿菲）台美關稅談判近尾聲，傳出月底前將揭曉。“行政院長”卓榮泰26日透露，目前技術性磋商已完成，正在進行文書交換確定內容，我們也很希望在很快的時間內得到最終決定。



英國《金融時報》引述知情人士報導，台美關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，可能約為4000億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元。台官方均未證實相關消息。



台灣工商協進會26日上午舉辦“工商早餐會”，由“行政院長”卓榮泰，協進會理事長、台新新光金控董事長吳東亮共同主持，與會者包括義美食品董事長高志尚、台隆工業董事長黃教漳、王道銀行董事長駱怡君、晶華酒店集團董事長潘思亮等人。



卓榮泰表示，台美關稅談判進度到哪？目前各種技術性的磋商已經完成。在進入到總結會議前，現在在文書交換確定一些內容。業界、社會都希望盡快定下來，讓大家有所遵循，我們也朝這個方向努力。



卓榮泰說，我們向美國談判的過程當中，提出一個台灣模式的策略，這個台灣模式有別於各國，也優於各國，是由台灣產業自主的全球佈局去投資，政府提供金融保證，而台美雙方將以政府對政府的方式，由美方提供設立一個服務園區所需的行政協助與優惠。



卓榮泰認為，這個所謂的台灣模式，各國很難得做這樣的工作，因為衹有我們服務園區的概念、做法與成績，可以在美國做這樣的工作，但是各位更放心，這不是把台灣力量往外移，而是我們力量擴張出去。不可能複製台灣各種成功的經驗，但是可以讓台灣的經驗去服務赴美投資的廠商，我們也很希望在比較快的時間中能得到最終決定。