卓榮泰：關稅衝擊中小企　失業率3.36%

“行政院長”卓榮泰出席工商早餐會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月26日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰26日在工商早餐會上，向台灣產業界表示，台灣2025年的經濟成長率（GDP），保守估計可以達到4.45%，前三季分別是5.45%、8.01%跟7.64%，現在要觀察第四季。光是10月單月外銷就突破600億美元，是史上最高。



卓榮泰也說，台美關稅談判衝擊中小企業，但今年失業率到目前為止是3.36%，去年是3.38%，我們極力穩定。



台灣工商協進會26日上午舉辦“工商早餐會”，由“行政院長”卓榮泰，協進會理事長、台新新光金控董事長吳東亮共同主持，與會者包括義美食品董事長高志尚、台隆工業董事長黃教漳、王道銀行董事長駱怡君、晶華酒店集團董事長潘思亮等人。



卓榮泰表示，台灣2025年的經濟成長率（GDP），保守估計可以達到4.45%，前三季分別是5.45%、8.01%跟7.64%，是非常高的，現在要觀察第四季，因此有的人預測比較樂觀。而光是10月單月外銷就突破600億美元，史上最高，且今年一整年可以達到5144億美金，成長幅度達到31%。去年台灣GDP也達到4.3%，因此在2028年前，GDP平均拉在3%以上，是一個可以達到的目標，甚至是更高。



卓榮泰說台灣的人均GDP今年已達到38066美元，去年是33983美元，一年的成長幅度很大，因此2026年我們就可以提前達到人均GDP4萬美元的目標了。



卓榮泰指出，消費者物價指數（CPI）今年可以達到1.78%，去年稍高是2.18%，平均下來依然維持在我們的2%目標，我們會繼續努力。換句話說，這些成績都已達到他520上任後，曾提出的“二上、一下、一平穩”策略。