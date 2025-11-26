藍委提案修法　陸配參政不用放棄國籍

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 資料照） 中評社台北11月26日電／針對多名陸配公職人員因“國籍”問題遭解職，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁提出“國籍法”修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用“國籍法”第20條放棄國籍規定。



傅崐萁等人近日提出“國籍法”第1條修正草案，提案說明指出，“憲法”增修條文第11條明定，自由地區與大陸地區人民的權利義務，得以特別法為規範，而“台灣地區與大陸地區人民關係條例”（兩岸人民關係條例）即為此特別法，已就大陸地區人民的戶籍、身分、就業、公職參選及任職資格等事項作成完整規範。



提案說明指出，現行“國籍法”僅規範“中華民國”“國籍”取得、喪失、回復與撤銷，未明確揭示其對大陸地區人民的適用界限，實務上有混同“國籍法”第20條放棄外國國籍規定與兩岸人民關係條例適用情形，影響法律體系的明確性與可預見性。



傅崐萁所提修正草案明定，“國籍法”對大陸地區人民之適用，依“憲法”增修條文第11條及兩岸人民關係條例的特別規定，而大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，其公職參選及任職資格，均依特別法規定，不適用“國籍法”第20條放棄外國國籍規定。



“立法院”程序委員會25日中午處理28日院會議程時，藍白經由表決，將“行政院”版財劃法修正草案、民進黨“立委”等人所提的兩岸人民關係條例修正草案等暫緩列入28日院會報告事項，其餘報告事項、施政總質詢等都照列。而28日院會議程就包含傅崐萁等人所提的“國籍法”修正草案，外界預料草案當天將經由一讀付委審查。