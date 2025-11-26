賴清德投書華郵　宣布增400億美元防務預算

賴清德投書美國華盛頓郵報，宣布台灣將推出歷史性的400億美元防務特別預算。（華盛頓郵報網站） 中評社台北11月26日電／賴清德投書美國華盛頓郵報，文中除表達對美國總統特朗普的感謝，並表示台灣面對來自北京的壓力，將大幅增加台灣的防務預算，加速打造“台灣之盾”（T-Dome）防空系統。賴宣布，台灣將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充防務特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。



華盛頓郵報25日刊出賴清德以“台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主”（Taiwan’s president: I will boost defense spending to protect our democracy）為題的投書。



賴清德在文中表示，台美多年來透過台灣關係法和美國對台6項保證來維持台海的和平與穩定，指台美共同瞭解到保障印太的自由和繁榮需要清晰度和力量。



賴清德感謝美國總統特朗普，明確闡述美國在全球發揮領導作用的重要性。正因為特朗普政府堅持以實力維護和平，當今國際社會才更加安全。他在文中宣布，將大幅增加台灣的“國防”預算，明年將升至生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5%。他強調，台灣政府將推出歷史性的400億美元補充“國防”特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。



賴清德表示，這項具有里程碑意義的方案不僅將用於從美國採購大量新的武器，也將大幅提升台灣的非對稱作戰能力。要傳達的訊息很明確，就是台灣維護和平穩定的決心堅定不移。



賴清德指出，未來將投資尖端科技，擴大台灣的“國防”工業基礎，將與志同道合的國家合作，發揮台灣的製造業優勢，強化“國防”供應鏈，加速先進系統的部署，並迅速應對新出現的威脅。賴清德提到，台灣在加速推進打造“T-Dome”（台灣之盾），保護台灣免受中方的飛彈、火箭、無人機和戰鬥機的攻擊，結合其他人工智慧的無人載具平台，這些能力將使台灣更接近打造一個堅不可摧、以創新和科技守護的台灣的願景。



