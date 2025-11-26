方恩格：高市台灣有事論讓特朗普不高興

國際政治觀察家、律師方恩格。（中評社 資料照） 中評社台北11月26日電／根據《新華社》報導，中國國家主席習近平24日與美國總統特朗普通話，雙方提到台灣。特朗普於社群平台發文主要聚焦於俄烏戰爭、芬太尼、農產品等貿易。對此，國際政治觀察家、律師方恩格律師25日在政論節目指出，由於特朗普還在跟中國大陸討論貿易協定細節，所以在這個時候因為台灣造成中日的衝突，特朗普不是很高興。



方恩格25日在政論節目《庶民大頭家》表示，習特通電話時，習近平有提到台灣，雖然特朗普在Truth Social沒有提到台灣這部分，但是按照雙方的說明，習近平提到台灣的時候，特朗普說，好，理解你的立場。所以兩國領導人通話、甚至見面的時候，還是會提到台灣。



另外，方恩格更提及，中日衝突的時候，台灣很多人非常非常高興，說日本挺我們，我們要挺日本、我們要買日本水產、我們要去超市拍照、我們要去日本旅遊。賴清德前幾個禮拜才說，我們要在台灣多一點花錢；但過幾個禮拜，“外交部長”則說，要多去日本。重點是很多人很高興。



方恩格表示，結果中日衝突已經吵了幾個禮拜，本來衹有美國的一位國務院副發言人說，我們還是按照美日安保條約等等。過幾天，美國總統特朗普跟高市早苗通電話，但是很明顯，特朗普沒有很積極要支持日本，特朗普沒有不尊重兩國的關係，特朗普非常尊重，尤其是日本答應大金額投資美國。



方恩格認為，因為台灣造成中日的衝突，特朗普有點不高興，因為他還在跟中國大陸討論貿易協定細節。所以特朗普也沒有用他最喜歡的工具Truth Social 發言說，他非常支持日本來幫忙台灣，特朗普並不是放棄日本或放棄台灣，而是特朗普對這件事情，認為在這個時候，是有一點麻煩。



方恩格覺得，特朗普本來就沒有在這件事公開挺日本，後來過幾個禮拜，才跟高市早苗通電話，而且不是跟習近平通電話前，而是跟習近平通電話之後，才跟高市通電話，而且他從來沒有說，高市對台灣的這個說法，他很支持。