凌濤看台南市長民調　藍營謝龍介定於一尊

國民黨桃園市議員凌濤。（中評社 資料照） 中評社台北11月26日電／根據《TVBS》最新2026台南市長選舉民調，若民進黨派出“立委”陳亭妃支持度為47%，中國國民黨籍“立委”謝龍介的支持度為34%；但若改派民進黨籍“立委”林俊憲支持度為38%，謝龍介將以支持度41%勝出。對此，國民黨籍桃園市議員凌濤25日在政論節目表示，這份民調在國民黨內的意義，看起來是謝龍介定於一尊。



凌濤25日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，謝龍介還沒開始競選，看板也還沒掛，公車廣告也還沒上，競選前，就贏林俊憲了。因為《TVBS》這一次民調，謝龍介跟陳亭妃再拉開一點點，那是陳亭妃密集的接受專訪、密集曝光，她要競選台南市長，然後把她所有樁腳，在某幾場重要的地方辦造勢。



凌濤說，若是謝龍介開始競選，也會拉到同樣的效果，會開始又接近了，贏林俊憲又更多。所以現在不用扯謝龍介，因為謝龍介未來在競選的時候，是可以很快地拉他的戰力。而陳以信目前看起來，民調上就會比較偏一點，所以這份民調在黨內意義，就是，看起來謝龍介是定於一尊。



凌濤指出，陳亭妃民調優於林俊憲，可是很奇怪的是，他們沒有定於一尊。明明陳亭妃贏這麼多，但是因為賴清德的態度，陳亭妃贏這麼多，不讓她出線，說得過說得過去嗎？他覺得要看趨勢，若是陳亭妃的民調有抖動或是有下滑，就可以說民調其實很難講。但並不是如此，陳亭妃長期的趨勢在民進黨內自己對比之下，一直呈現拉開的狀況。賴清德若派自己的子弟兵，整體席次台南市是滑落的，會比陳亭妃最後插你一刀，來得更慘，局勢應該很明顯，陳亭妃往台南市長被提名那一天，又進了一大步。