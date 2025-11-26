沈伯洋PK吳怡農戰北市？楊智伃評沈勝出

楊智伃說，綠委沈伯洋3勝吳怡農，才是民進黨台北最強牌。（照片：楊智伃臉書） 中評社台北11月26日電／2026年台北市長選戰在即，民進黨衹有壯闊台灣聯盟發起人吳怡農一人領表登記，而同黨籍“立委”沈伯洋也是被點名是可能人選之一。對此，中國國民黨前發言人楊智伃25日在臉書發文“反串”分析，她看好沈伯洋，“至少有3勝”。



楊智伃表示，沈伯洋3勝吳怡農，才是民進黨台北最強牌。她說，雖然沈伯洋被“不知名力量”打壓，目前出戰台北市長之路受阻，而吳怡農動作頻頻，還公開暗指大罷免大失敗的操盤有問題，激起雙方明爭暗鬥的隔空交鋒。不過以她對沈伯洋的瞭解，綜觀還是勝過吳怡農，“他至少有3勝”。



楊智伃點出，沈伯洋是“立委”，吳怡農沒當過“立委”，此為1勝；沈伯洋沒輸過蔣萬安，吳怡農輸過蔣萬安，此為第2勝；沈伯洋有曹興誠舉薦，吳怡農衹有吳乃仁的臭名，此為第3勝。



楊智伃酸，有此3勝高下立判，她從一開始就製作請願表，公開表明認為沈伯洋披上民進黨戰袍出戰台北市才能為市長的戰局激起火花，當初很多人覺得她開玩笑，但現在恐怕笑不出來了。



貼文一出，立刻引發網友討論並紛紛跟進酸爆，“+1，不能同意再多了！”、“支持沈‘立委’選台北市長”、“最強參選人來迎聖臨”、“黑熊出戰才有溺斃畫面”。



國民黨籍“立委”徐巧芯也在底下留言，“不要阻擋不分黨派支持紅熊的決心！”對此楊智伃表示要一起支持良性競爭，語氣充滿嘲諷。