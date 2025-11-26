陸委會：蔣萬安帶隊去上海基本上沒問題

陸委會副主委梁文傑受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月26日電（記者 張嘉文）延期的台北上海雙城論壇，將在12月下旬舉行。對此，陸委會副主委梁文傑今天上午赴“立院”備詢前受訪時表示，已經把“中央”的意見給台北市政府，基本上沒什麼問題，由於上次申請案他們撤案了，所以現在北市府可能還要再申請一次，台北市長蔣萬安要帶隊去上海，我們都是站在協助的角度。



一年一度的雙城論壇原訂今年9月要在上海舉辦，但台北市府方面卻因為MOU內容而臨時遞延，目前傳出將在12月25至27日舉辦。台北市副市長林奕華日前透露，時間已經敲定在12月下旬，“中央”支持，只等其他細節定案，目前正在進行行程與“水治理、職能培訓”MOU進行確認。



梁文傑今天前往“立法院”財政委員會備詢時，對此受訪強調，如果沒有什麼變化的話，那基本上就沒問題，已經將“中央”意見給北市府，他們會再去跟上海方面做協商。不過，由於上次申請案他們撤案了，所以現在北市府可能還要再申請一次，蔣萬安市長要帶隊去上海，那我們都是站在協助的角度。



媒體追問，陸委會核准北市府出訪的時間太晚，被形容是壓線才給許可，這次是否會提早給？梁文傑則表示，那要問台北市政府，我們希望他早點給（指北市府的申請）。