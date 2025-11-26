柯P政治獻金案提訴願　“監院”撤銷加重裁罰

台“監察院”。（中評社 資料照） 中評社台北11月26日電／台灣民眾黨前主席柯文哲於2024大選競選期間舉辦“KP Show”演唱會並販售募款小物，因未申報政治獻金，遭“監察院”沒入新台幣5579萬餘元及裁罰374萬元，柯文哲提起訴願。“監院”訴願審議委員會決定，柯文哲確實違反政治獻金法，維持沒入金額、裁罰254萬元，120萬元加重裁罰部分撤銷，要求“監察院”2個月內另做適法處分。



“監察院”24日發布“廉政專刊第291期”指出，柯文哲競選總部支付木可1500萬元授權金遭認定違法支用，處以沒入，仍維持原裁罰。木可承辦“KP Show”演唱會，票券收入531萬餘元、募款小物收入3536萬餘元，共匿報4067萬餘元，原處分以《政治獻金法》裁罰120萬元。又依《行政罰法》第18條認定不法利益超過法定最高額，加重至180萬元，並沒入相關款項。



柯文哲則主張演唱會與小物販售屬“商業活動”、票價與成本具對價關係，非政治獻金。木可公司負責販售競選小物並開立發票，更屬一般買賣。至於1500萬元授權金，則屬競選宣傳支出，應屬合法項目。



“監察院”訴願審議委員會調查指出，柯文哲本人曾表示“其實那個是募款、不是來聽歌，是來支持我”，足證活動目的為募款。原處分對“4,000多萬元收入是否等於利益”、“是否須扣除成本”、“為何採加重二分之一至180萬”等均未具體說明，缺乏充分理由，因此撤銷120萬元加重裁罰部分，並要求重算；但匿報政治獻金、違法支出及沒入部分均維持原裁定。