郭正亮析習特通話兩用意　讓高市早苗噤聲

郭正亮。（截自“鄭亦真辣晚報”YouTube直播畫面) 中評社台北11月26日電／根據《新華社》報導，中國國家主席習近平24日與美國總統特朗普通話，雙方提到台灣。特朗普於社群平台發文則主要聚焦於俄烏戰爭、芬太尼、農產品等貿易。前“立委”郭正亮解讀表示，雙方通話其中有一個用意是，你的小妹鬧事，要不要節制一下。特朗普就立刻打電話給日本首相高市早苗，就是因為特朗普感覺到有這麼嚴重，就趕快打電話。



郭正亮25日在政論節目《鄭亦真辣晚報》中解讀，習、特二人通話有兩個用意。第一個是，你的小妹鬧事，你要不要節制一下。第二個就是，如果不節制，中國大陸可能要動手，告知你就是尊重你，因你有美日安保條約。



郭正亮表示，中國大陸有一大堆工具要動，接下來是比較重的工具要出來了，不管是經貿、外交、軍事，都有可能。他給你打個招呼，美國要不要節制一下，這個比較合乎政治邏輯。美國如果沒有節制，或者是節制了，日本首相高市早苗還不聽，那就對不起，可能要出手了，這個比較合乎邏輯。



郭正亮認為，特朗普立刻打電話給高市早苗，是因為特朗普感覺到有這麼嚴重，就趕快打電話。中方是說二戰秩序，我們要共同維持；中國大陸跟俄羅斯是講“捍衛勝利成果”，跟美國是講“維持勝利成果”。

