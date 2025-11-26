吳東亮籲朝野好好談　台灣沒太多內耗本錢

工商協進會理事長、台新新光金控董事長吳東亮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月26日電（記者 鄭羿菲）“財政收支劃分法”朝野攻防不斷，台灣工商協進會理事長、台新新光金控董事長吳東亮26日表示，呼籲朝野坐下來好好談談有什麼協商辦法，讓修法與總預算能併行，我們正處於全球供應鏈重組的關鍵時刻，沒有太多內耗的本錢了。



“行政院長”卓榮泰也在“工商早餐會”向產業界喊話，政府已提出預算動能與AI建設兩大金字塔，但明年度“中央政府”總預算案仍在“立法院”未審議，而“政院”版財劃法又遭封殺，恐影響明年總預算新台幣3兆350億元的運用，盼企業能大力支持政府，並向認識的“立委”遊說，否則將寸步難行。他也自嘲說，天下也許會有白吃的午餐，他就在這裡白吃了一頓早餐。



“立法院”14日三讀修正財劃法尚未生效，“行政院會”20日通過院版財劃法修正草案，草案送“立法院”審議。卓榮泰當天下午便低調拜會韓國瑜，就院版財劃法與明年度“中央政府”總預算案等交換意見。“立法院”程序委員會25日處理28日“立法院”會議程時，藍白挾人數優勢通過暫緩將“政院”版草案列入議程，無法於本周五列案付委。民進黨“立院”黨團則揚言提出公投，透過公投綁大選全面迎戰。



台灣工商協進會26日上午舉辦“工商早餐會”，由“行政院長”卓榮泰，協進會理事長、台新新光金控董事長吳東亮共同主持，與會者包括義美食品董事長高志尚、台隆工業董事長黃教漳、王道銀行董事長駱怡君、晶華酒店集團董事長潘思亮等人。



吳東亮表示，有一句俗話是“巧婦難為無米之炊”，“行政院長”卓榮泰提出雙金字塔的施政計劃，需要總預算與財劃法在明年配合，因此卓榮泰剛剛才說可能來這邊“白吃了一頓早餐”，而在野黨對地方財政劃分的重視，及針對政府預算本就是在野黨要做的事情，尤其財劃法的劃分是長期結構性的問題。



吳東亮呼籲，朝野還是要坐下來談談有什麼樣的機制、有什麼樣的協商方法，讓總預算案與財劃法能併行，時間上會比較能掌握，雖然台灣的經濟成長率“坐五望六”很不錯，但我們處於全球供應鏈重組的關鍵時刻，我們也沒有太多時間內耗，因為台灣的經濟還是跟著國際環境連動的，盼朝野能坐下來好好談。



吳東亮說，朝野政治領袖要能發揮最大的智慧，找出一個為了台灣最大利益的公約數，這是我們民間企業的立場。