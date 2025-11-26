羅唯仁帶槍投英特爾　爆台積電陷更大危機

台積電董事長魏哲家。（中評社 資料照） 中評社台北11月26日電／台積電前資深副總經理羅唯仁，今年7月退休後傳出疑似帶走2奈米等先進製程資料，赴老東家美國英特爾（Intel ）任職，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。根據周刊報導，這已讓台積電董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。



《鏡週刊》26日報導，羅唯仁跳槽一事在台積電內部引起大量討論，有內部人士透露，他早年戰功顯赫，被延後退休長達八年，今年卻未再獲董事會批准延任，因此被認為心生不滿。有人將此情節比擬創辦人張忠謀安排接班後，蔣尚義退休轉往中芯的例子，認為羅唯仁自視甚高，認為自己具備執行長的能力，因此選擇走上類似道路，刻意投效競爭對手。



使魏哲家更為煩憂的並不只是一位老將跳槽，而是台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮已全面浮現。內部將這群中生代視為台積電未來船身的“龍骨”，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。



報導表示，其中最受關注的焦點，是原本預計在年初升任資深副總的王英郎，他先前被派往美國亞利桑那廠救火，處理建廠與量產延宕問題，外界普遍認為他返台後升遷可期，但兩個月過去，人事案仍未定案。報導引述知情人士指出，王英郎面臨來自負責先進製程的副總經理張宗生強力挑戰。張宗生所掌管的先進製程，是台積電能大幅領先三星與英特爾的重要領域，也是全球AI需求爆發後最關鍵的命脈，第三季更占台積電營收高達74%。由於他對先進製程的技術掌握度極高，替代性極低，魏哲家在兩人之間陷入艱難權衡。



報導指出，外界普遍擔心，若人事布局處理不慎，可能重演當年梁孟松因不滿安排轉投中芯的情況。與梁孟松相比，羅唯仁位階更高，對台積電的技術脈絡理解更深入；若他帶走大量資料，是否會造成新的技術戰火，也成為產業密切關注的焦點。