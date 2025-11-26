台核電廠評估重啟　吳東亮大讚正確方向

工商協進會理事長、台新新光金控董事長吳東亮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月26日電（記者 鄭羿菲）鴻海董事長劉揚偉日前談台灣電力表示，他感受到台灣核能政策似乎有點轉圜。台灣工商協進會理事長、台新新光金控董事長吳東亮26日表示，樂見賴清德對先進核能保持開放態度，而“經濟部”也在調整做法評估核二廠、核三廠的重啟，這是一個對的方向，絕對是好事。



台灣工商協進會26日上午舉辦“工商早餐會”，由“行政院長”卓榮泰，協進會理事長、台新新光金控董事長吳東亮共同主持，與會者包括義美食品董事長高志尚、台隆工業董事長黃教漳、王道銀行董事長駱怡君、晶華酒店集團董事長潘思亮等人。



吳東亮表示，賴清德近期也有提到核能議題，至少態度上對於先進核能保持開放的態度，而我們現在法律通過了，核二廠、核三廠的重啟也在進行評估，這是一個對的方向。這幾年工商協進會也一直向政府建言，能源要多元化，這包括我們現有的核能機組，及將來先進的核能。



吳東亮說，觀念上，工商協進會支持，我們樂見現在賴清德的看法，“經濟部”的做法也在調整了，這絕對是好事情。未來AI要使用算力，算力等於國力，而國力需要電力，這樣的觀念是通的，將來是否朝此方向一步步邁進，我們拭目以待。