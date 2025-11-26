徐巧芯：戰爭中才有防務預算佔總預算一半

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月26日電（記者 張嘉文）賴清德公布將提出400億美元（大約1.25兆新台幣）追加防務預算，中國國民黨籍“立委”徐巧芯今天受訪時表示，如此一來，“國防”預算恐將占總預算的一半，勢必排擠其他民生預算。她強調，提升“國防”預算這一點她並不反對，可是當占總預算一半的時候，大家要思考看看，這是在戰爭中的國家，才會有這樣的比例。



徐巧芯說，請問兩岸現在是要面臨戰爭了嗎？還是今天編列這麼多的預算，只是為了繳交保護費？



賴清德投書《華盛頓郵報》，強調政府提高“國防”支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項400億美元的追加防務預算，不僅用於重大對美軍購，也會大幅強化台灣不對稱作戰能力，以增強嚇阻。府方稍早也通知，賴清德今天於9點30分舉行“守護民主台灣“國安”行動方案”“國安”高層會議，預計11點30分在府方大禮堂舉行記者會。



徐巧芯對此在“立法院”受訪時表示，我們還沒審查的明年度常態性防務預算，已經高達9千5百億元，如果再加上這1.25兆元，會變成天價的預算，目前防務預算大約已經占GDP的3.32%，如果按照綠委王定宇之前的說法，這上兆的特別預算分成7年編列，如此一來，每年的防務預算就會接近GDP的5%。



徐巧芯說，這代表防務預算將占總預算的一半，很有可能會擠壓到一般預算，將使相關福利、教育、民生預算，都沒有辦法得到財源支應。



徐巧芯認為，兩岸關係就是被民進黨搞到這麼糟，當然確實需要防衛自己，提升防務預算這一點她並不反對，可是當防務預算占總預算一半的時候，是在戰爭中的國家，才會占到這樣的比例。



對台灣而言，徐巧芯說，之前採購的武器，要嘛是還沒來，要嘛這些武器不符合台灣目前的實際需求，而賴清德喊出這麼多經費，但沒有看到細節，所以她沒有辦法告訴大家，現在這些預算是否有其必要性，但是光就預算增長的規模以及速度來說，要占到總預算的一半，對於民生來說會造成很大的影響。



徐巧芯認為，如果防務預算如此大幅度提升，代表政府應該優先重視軍人，如果今天沒有足夠志願役的軍人，一旦發生戰爭，買了這麼多的武器誰來操作？與其花大錢買軍武，不如優先照顧軍方弟兄，讓更多年輕人願意從軍，這才是政府要做的事。“賴政府”應該先執行“立院”已三讀通過的軍人待遇條例，照顧軍警消，我們再來逐案審查預算。