吳怡農公布綠北市長民調　僅落後王世堅

吳怡農26日公布民進黨內台北市長民調。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長擬參選人、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農26日上午在台大校友會館舉行民進黨內台北市長民調公布記者會。由山水民意研究公司所做調查，綠委王世堅支持度33%、吳怡農11.3%、沈伯洋8.6%、鄭麗君5.9%、林右昌2.8%、未表態38.4%。吳怡農表示，他有底氣突破綠營基本盤，爭取更多市民支持。



民進黨2026台北市長初選，僅有偏英系吳怡農遞交參選意願書，爭取黨提名。王世堅先前數度表示他無意願參選。



民調顯示，若僅看民進黨支持者，王世堅以22.7%領先，吳怡農緊追在後，以20.3%名列第二，兩人差距僅2.4%。吳怡農強調，數據顯示他在綠營內逐漸拉近差距，呼籲黨中央以客觀民調為依據，提名最具社會擴張力與競爭力的候選人。



此次民調由山水民意研究公司執行，訪問期間為11月20日至23日，針對台北市20歲以上民眾共完成1075份有效樣本（市話、手機各半），在95%信心水準下誤差約正負2.99%。主持人為吳怡農、經費來源為吳怡農上次“立委”補選後剩餘政治獻金。



調查顯示，民進黨支持者中，王世堅22.7%、吳怡農20.3%；國民黨與民眾黨支持者則有45.4%偏向王世堅、僅5.7%傾向吳怡農。此外，“第二支持人選”中，吳怡農以12.8%居首，鄭麗君7.8%第二。



吳怡農指出，本次民調是他個人委託的期中考，以客觀數據呈現自己在綠營內外的支持動態。他分析，若排除藍白選民、聚焦台北市59%偏中間與綠營選民，他與王世堅差距已不大，在每個群體中，自己幾乎都是第二選擇，代表我有機會凝聚更多支持。



他強調，民調不只是比高低，而是要研究誰最能擴大民進黨社會支持，對比式民調只看現在誰強誰弱，但互比式民調才是關鍵，能看出在藍白歸隊後，誰還能吸引更多中間選民。吳怡農表示，這次公布民調不是為了表態競爭，而是希望黨中央依據實際數據，選出最具社會整合力的候選人。