賴清德是大罷免戰犯？吳怡農：不是找誰負責

壯闊台灣聯盟發起人吳怡農接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長擬參選人、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農近日因批大罷免引發黨內震撼，被綠營名嘴及側翼批為“切割民進黨”甚至“向藍白靠攏”。吳怡農26日回應，他從未意圖指責任何人，他不是在找戰犯，而是提醒民進黨決策不能憑感覺，應建立科學依據，大罷免的最大啟發，是顯示政黨與社會脫節的危險信號，呼籲民進黨要回到民意基礎、貼近市民。



吳怡農26日在台大校友會館舉行民調發布記者會，針對媒體問及“賴清德、曹興誠是否是大罷免失敗的戰犯”時，吳怡農嚴肅回應“這完全劃錯重點，我不認為現在要去找誰負出責任。”



他指出，問題在於決策模式，政治圈不能憑感覺做事，要有社會基礎與競爭力，要用科學數據支撐，而不是情緒判斷或喊口號。



吳怡農表示，部分名嘴或專家在罷免前信誓旦旦地預測“一定成功”，還預估罷免掉好幾席，結果卻與實際落差甚大，這代表政黨與社會脈動脫節太嚴重，黨應該深思。



吳怡農說，他檢討的不是公民團體的努力，而是部分名嘴、專家與決策圈對社會脈動的誤判，這場罷免讓大家學到，必須強化與社會的雙向溝通。民進黨內仍有許多夥伴從大罷免中得到正面啟示，開始重視基層與民意的距離，當大家對結果不滿時，要選擇惱羞成怒還是冷靜思考？這考驗每個人的修養。



吳怡農強調，自己不會陷入情緒對立，有些事無法改變，但台北市可以改變，他希望用理性與務實讓市民看到更進步的台北。